Görme engellilere engelsiz bankacılık deneyimi

QNB Finansbank görme engelli kullanıcılarının, dijital bankacılık ürünlerini kullanırken yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurularak, deneyimlerini iyileştirmek ve eksiksiz bir bankacılık hizmeti almalarını sağlamak için BlindLook iş birliğini hayata geçirildi.

BlindLook’un sesli simülasyon teknolojisi ile QNB Finansbank’ın dijital uygulamaları görme engelli müşteriler için erişilebilir hale gelerek, kullanıcıların ürün ve hizmetlerden özgürce faydalanabilmelerine olanak sağlandı. QNB Finansbank aynı zamanda bu iş birliğiyle Görme Engelsiz Markaların sunduğu kapsayıcı hizmeti belgeleyen global bir sertifika olan EyeBrand sertifikasını da almaya hak kazandı.

İş birliği hakkında konuşan QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, “QNB Finansbank olarak Görme Engelsiz Marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmet ile görme engelli müşterilerimizin dijital kanallarımızı engelsizce kullanmasını sağlamayı, finansal kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında toplumdaki her bireye eşit düzeyde katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. Blindlook ile birlikte sunduğumuz sesli yönlendirme özelliği sayesinde artık görme engelli müşterilerimiz de dijital kanallarımıza kolaylıkla erişim sağlayabilecekler. QNB Finansbank teknolojinin gücüyle eşit ve engelsiz bir dünya yaratmak için kapsayıcı bankacılık faaliyetlerine tüm hızıyla devam edecek” dedi.