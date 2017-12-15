Gram altın güne düşüşle başladı

15 Aralık 2017

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,22 değer kaybederek 156,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.255,2 dolar seviyesinde dengelendi.

TCMB'nin dünkü faiz kararının ardından değer kazanan dolar kuruna paralel 157,1 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 156,6 liradan tamamlamıştı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararından sonra altının ons fiyatının alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade ederek, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini kaydetti. TCMB'nin dünkü faiz kararı sonrası artan dolar kurunun da altının gram fiyatına olumlu yansıdığını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 154,8 liranın destek, 157 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA