Güney Afrika, faiz oranını değiştirmedi
Güney Afrika Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 6.5'te tuttu.
Güney Afrika Merkez Bankası politika faizi olan repo faizini beklendiği gibi yüzde 6.5'te tutarak, önceki toplantılarda atıfta bulunulan enflasyon risklerinin ortaya çıkmaya başladığını belirtti.
Karar oy birliğiyle alındı.
Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı Lesetja Kganyago ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi savaşını ve yüksek küresel petrol fiyatlarını enflasyona yönelik temel riskler olarak göstererek "manşet enflasyon hedef bandında rahatça ilerlerken, mevcut döngünün alt noktasını geçtiğimize dair göstergeler bulunuyor" dedi.
Banka bu yıl mart ayında faiz adımı atmış ve 25 baz puan indirime gitmişti.
Ülkede enflasyon yıllık yüzde 4,6 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: Reuters