Halkbank'ın bilançosu yüzde 32 büyüdü

14 Şubat 2018

Bilançosu yüzde 31,9 büyüyen Halkbank, toplam aktiflerini 305 milyar TL'ye yükseltti.

Halkbank, 2017 yılında nakdi kredilerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28,5 artırarak 203,5 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 33,3 artış göstererek 77,6 milyar TL’ye yükseldi. 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 28,6 oranında artırdığı toplam mevduatını 193,2 milyar TL’ye çıkaran Bankanın bilanço büyüklüğü ise; yüzde 31,9 oranında artarak 305,4 milyar TL’ye ulaştı. 80. yılında da KOBİ’ler ile Esnaf ve Sanatkârların en büyük destekçisi olmayı hedefleyen Halkbank bu sonuçlarla, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 14,8’e taşıdı.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde gösterdiği rekor büyümeyle istikrarını sürdüren Türkiye ekonomisinde, bankacılık sektörü yine reel sektörün güçlü bir finansal destekçisi olmaya devam etti. Bankacılık sektörü genelinde, nakdi kredilerin bir önceki yılsonuna göre yüzde 21 artış sergilediği bu dönemde kaynaklarını reel sektörün desteklenmesi yönünde kullanan Halkbank, nakdi kredilerindeki yüzde 28,5 artışla nakdi krediler sıralamasında 4. banka oldu. Aynı dönemde aktif büyüklüğünü yüzde 31,9 oranında artırarak 305,4 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, aktif pazar payını yüzde 9,4'e yükselterek sektörün 5. büyük bankası oldu. Sağladığı yüzde 28,6’lık mevduat artışıyla güçlü kaynak yapısını korumaya devam eden Halkbank’ın toplam mevduatı ise 193,2 milyar TL’ye ulaştı.

Halkbank’ın geride bıraktığımız yılda önceliğinin bilanço ve hizmet kalitesini aynı anda yükseltecek altyapı yatırımlarını sürdürmek olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

2017 yılı, küresel ekonomideki gelişmelerin etkisiyle zorlu bir dönem olarak geride kaldı. Bu süreçte dengeli ve kontrollü bir şekilde büyüyen Bankamızın performansı, bilanço rakamlarına da olumlu yansıdı. Bankamızın 80. yıldönümünü kutlayacağımız 2018’de de Halkbank’ın köklü bankacılık geleneğinden aldığımız gücü geleceğe taşıyacak adımlar atacağız. Bu süreçte önceliğimiz yine Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’ler olacak. Geçtiğimiz yıl özellikle Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi kullandırımında gösterdiğimiz performansla KOBİ Bankacılığı alanında önemli bir çıkış yaptık ve KOBİ kredilerimizi yüzde 33,3 oranında artırdık. 2018 yılında da KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkarlara öncelik veren kredi plasman politikamıza devam edeceğiz. KOBİ kredilerinin nakdi krediler içindeki payını, 2018 yılı sonunda yüzde 40 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Sektörün 5. büyük bankası olarak bu yıl kredide yüzde 17, mevduatta yüzde 20 büyümeyi planlarken, bilançomuzu ise yüzde 16 oranında büyütmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, ekonomik alanda oluşturduğumuz değeri sosyal ve kültürel düzeyde de artırmak.

Bu yıl da KOBİ ve Esnaf Bankacılığı alanında geliştirecekleri ürünlerle reel sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunacaklarını belirten Arslan, “İstihdam ve girişimciliği desteklemek adına geliştirdiğimiz KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi ve KOBİ İş Geliştirme Kredisi gibi ürünlerimizle, KOBİ’lerin ve yeni iş kurmak, işini geliştirmek isteyen girişimcilerin yanında olacağız. Benzer şekilde stratejik öneme sahip sektörlerin desteklenmesi amacıyla Savunma Sanayi Destek Kredisi, İthal İkamesine Destek Kredisi ve Tekno Ürün İmalatına Destek Kredisi gibi ürünlerimizi hizmete sunacağız. Esnafı KOBİ’ye KOBİ’yi büyük sanayi erbabına dönüştürme gayemiz kapsamında esnaf ve sanatkârlara yönelik sıfır faizden başlayan avantajlı krediler sunuyoruz. Hazine destekli KGF teminatlı KOBİ Kredileri ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kredileri bu yıl da temel kredi ürünlerimiz olacak” dedi.

"2018 her alanda bir yenilenme yılı olacak"

2018 yılının Halkbank için yenilenme yılı olduğunu dile getiren Arslan, “2018 yılında organizasyon yapımızı daha da güçlendireceğiz. Müşterilerimize her yerde üstün hizmet sunmak için şube iyileştirme yatırımları ile yeni personel alımları yapacağız. İlk etapta 1.300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağımız bu yıl, şubelerimizin geleneksel tasarımı ve operasyonel rolleri de değişime uğrayacak. Dijital ve mobil bankacılık yatırımlarının önceliklerimiz arasında olacağı bu dönemde yapacağımız yenilikçi çalışmalarla, şube personelimiz müşterileriyle daha fazla iletişim kurabilecekleri ilave zaman ve imkân bulacak” açıklamasını yaptı.

Halkbank’ın teknolojik altyapısını güçlendirmek üzere önemli adımlar attığını vurgulayan Arslan, hayata geçirecekleri yatırımlarla yenilendiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yeni dönemde mevcut yazılım platformlarımızın tamamını yenileyeceğimiz ANKA projesi kapsamında, tüm sistemlerimizi yeni bir elektronik ortama taşıyoruz. ANKA projesiyle müşterilerimize, kişiselleştirilmiş yeni nesil bir bankacılık hizmeti sunacağız. Yenilenen teknolojik altyapımızı, yeni iş süreçlerimiz ve yeni kredi derecelendirme sistemimizle daha da etkin hale getireceğiz. Bu kapsamda, hayata geçirdiğimiz TFRS/9 Standardının da katkısıyla, Bankamız yeni ve kişiselleştirilmiş bir kredi süreci ile hizmet verecek.”

Halkbank’ın rekabet düzeyini ve kredi tahsis ile pazarlama gücünü doğrudan etkileyecek bu adımları, yeni hizmetlerle destekleyeceklerini belirten Arslan, “Hızlı kredi, sesli imza gibi kredi kullandırımlarını kolaylaştıran uygulamalarla dijital bankacılık alanında büyümeye devam edeceğiz. Yenilikçi çalışmalarımız kredi kartı alanında da sürecek. Paraf’ın müşteri odaklı yaklaşımı ve sunduğu ayrıcalıkları 2018 yılında da sürdürerek kredi kartı hizmetlerindeki etkinliğimizi artıracağız. Esnaflarımız için Esnaf Kart, diğer müşterilerimiz için banka ve kredi kartını tek kart üzerinde birleştiren ortak bir kart gibi yenilikçi ürünleri farklı kampanya kurgularına yer vererek sunacağız” dedi.

Her türlü bankacılık işleminde şeffaf ve hukuka uygun davranan bir Banka olarak, Halkbank'ın uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirten Arslan şunları söyledi:

Bankamızın uyum düzeyinin uluslararası standartlara çıkarılabilmesi için, daha önce bölüm olarak faaliyet gösteren Uyum Bölümünü, Daire Başkanlığı statüsünde güçlendirdik. Ayrıca uluslararası düzeyde uzman bir firmadan bu alanda danışmanlık almaya başladık. Bankacılık işlemlerinde şeffaflık ve uluslararası düzenlemelerle uyum politikamızı bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.

Halkbank finansal faaliyet alanını genişletiyor

2017 yılını finansal iş birlikleri geliştirerek geride bıraktıklarını belirten Arslan şunları söyledi:

“Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 10 yıl vadeli 1 milyar TL’lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu ile önemli bir adımdı. Bu tahvil ile sermaye yeterlilik rasyomuzu 50 baz puanın üzerinde artırarak hem yeni kredi verebilmek için kaynak sağladık hem de vade uyuşmazlıklarını azalttık.”

Yatırımcıların kısa vadeli mevduat yatırım alışkanlıklarını, daha iyi getiriyle uzun vadeye yönlendirmeleri konusunda alternatif ürünler geliştirmek istediklerini belirten Arslan şunları ifade etti:

Bağlı ortaklıklarımızla yarattığımız sinerjiyi, ortaklıklarımızın faaliyet sonuçlarına da başarı olarak yansıtıyoruz. Halk Varlık Kiralama A.Ş.’yi kurmamız, bir diğer bağlı ortaklığımız Halk GYO’nun gayrimenkule dayalı 100 Milyon TL’lik kira sertifikası ihracını yaparak müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini arttırmamız, geçen yıl hayata geçirdiğimiz yeniliklerdi. Ortaklıklarımızın Bankamız aracılığıyla satış kanallarını genişletebilmesine katkı verecek yeni çalışmalarla güçlü bir kaldıraç etkisi yaratacağız.

Halkbank’ın bağlı ortaklıklarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyümeyi sürdüreceğini belirten Arslan şöyle söyledi:

Bugün Sırbistan ve Makedonya'da 75 şube ve 1000'e yakın çalışanımızla yaklaşık 1 milyar Euro tutarında bir aktif büyüklüğe sahibiz. Türkiye'den aldığımız güçle bu bölgede daha da büyüyebiliriz. Uygun fırsatlar söz konusu olduğunda etki alanımızı genişletmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Balkanlar ve Orta Avrupa’da varlığımızı güçlendireceğiz. Geniş muhabir bankacılık ağımız, yurtdışı şubelerimiz, Londra ve Singapur gibi küresel finans merkezlerinde bulunan temsilciliklerimizle uluslararası bir marka olmaya devam edeceğiz.