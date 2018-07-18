Halkbank'ta yeni kâr payı kararı

18 Temmuz 2018

Halk Bankası yönetim kurulu, hisse başına brüt 0.149 lira kâr payı ödenmesini genel kurula teklif etti. Olağan genel kurul toplantısı 13 Ağustos'ta yapılacak.

Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamalara göre kâr payı dağıtımı genel kurul toplantısında kabul edilmesi halinde 17 Ağustos tarihinde yapılacak.

Yönetim Kurulu daha önce hisse başına net 0,253 TL olmak üzere 316,6 milyon lira temettü dağıtmaya karar vermiş ancak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesi nedeniyle 3 Mayıs'ta ödenmesi teklif edilen temettü de ertelenmişti.

Olağan genel kurul toplantısının gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi de bulunuyor.