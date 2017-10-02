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Harker: "Aralıkta faiz artırımı beklemeye devam ediyorum"

Philadelphia Fed Başkanı Harker, "Aralık ayında faiz artırımı beklemeye devam ediyorum" dedi.

Harker: Aralıkta faiz artırımı beklemeye devam ediyorum
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Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, aralık ayında bir faiz artırımı yapılmasını beklemeye devam ettiğini ve gelecek yıl için 3 faiz artırımı öngörüsünü koruduğunu söyledi.

Fed'in 4,5 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeye başarken faiz artırımlarına bir ara vermesinin uygun olduğunu ifade eden Harker, ancak enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru yükselmeye yeniden başlayacağına inandığını, bu nedenle Fed'in yavaş yavaş faiz artırımaya devam edeceği tahminini koruduğunu vurguladı.

"İstihdam piyasası gerçekten sıkı" diye konuşan Harker, ücret baskılarının görünür hale gelmeye başladığına da işaret etti. 

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