Hazine 2 ihalede 4.1 milyar TL borçlandı
Hazine, bugün gerçekleştiği iki ihalede ROT dahil 4,1 milyar TL satış yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün, 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ihraçlarını gerçekleştirdi.
Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 180,4 milyon TL oldu. İhale öncesi yapılan 2 milyar 901,5 milyon liralık ROT satışla birlikte satış tutarı 4 milyar 81,9 milyon TL'ye ulaştı.
Bilgi notları:
- Kuponsuz tahvil ihalesinde net satış 319,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
- Kuponsuz tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 380 milyon TL oldu.
- İhaleye 600,2 milyon TL nominal teklif geldi.
- İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,54, ortalama yüzde 18,98, en yüksek yüzde 19,30 oldu.
- İhalede basit faiz ortalama yüzde 18,98 seviyesinde geldi.
- İhalede minimum 83.822 TL, ortalama 84.44 TL fiyat oluştu.
- Tahvil ihalesinde satılacak kağıtlar 16 Ocak Çarşamba günü ihraç edilecek.
- İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 15 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.
- TÜFE'ye endeksli ihalede ise satışların nominal tutarı 861 milyon lira oldu.
- İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 3,99 olarak gerçekleşti.
- Reel bileşik faiz en düşük yüzde 3,77, ortalama 4,03, en yüksek yüzde 4,28 olarak belirlendi.
- İhalede minimum fiyat 99.843 TL, ortalama fiyat 100.938 TL seviyesinde oluştu.
- İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 16 Ocak 2018 olarak tespit edildi.
- Tahvilin geri ödemesi 10 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
- Tahvil 6 ayda bir yüzde 2,10 reel kupon ödemeli.