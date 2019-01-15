Hazine 2 ihalede 4.1 milyar TL borçlandı

15 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün, 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ihraçlarını gerçekleştirdi.

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 180,4 milyon TL oldu. İhale öncesi yapılan 2 milyar 901,5 milyon liralık ROT satışla birlikte satış tutarı 4 milyar 81,9 milyon TL'ye ulaştı.

Bilgi notları:

- Kuponsuz tahvil ihalesinde net satış 319,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

- Kuponsuz tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 380 milyon TL oldu.

- İhaleye 600,2 milyon TL nominal teklif geldi.

- İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,54, ortalama yüzde 18,98, en yüksek yüzde 19,30 oldu.

- İhalede basit faiz ortalama yüzde 18,98 seviyesinde geldi.

- İhalede minimum 83.822 TL, ortalama 84.44 TL fiyat oluştu.

- Tahvil ihalesinde satılacak kağıtlar 16 Ocak Çarşamba günü ihraç edilecek.

- İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 15 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.

- TÜFE'ye endeksli ihalede ise satışların nominal tutarı 861 milyon lira oldu.

- İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 3,99 olarak gerçekleşti.

- Reel bileşik faiz en düşük yüzde 3,77, ortalama 4,03, en yüksek yüzde 4,28 olarak belirlendi.

- İhalede minimum fiyat 99.843 TL, ortalama fiyat 100.938 TL seviyesinde oluştu.

- İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 16 Ocak 2018 olarak tespit edildi.

- Tahvilin geri ödemesi 10 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

- Tahvil 6 ayda bir yüzde 2,10 reel kupon ödemeli.