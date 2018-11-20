Hazine, 3.2 milyar liralık kira sertifikası sattı
Hazine 3.2 milyar liralık 2 yıl vadeli kira sertifikası ihraç etti.
Hazine, kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İki yıl vadeli kira sertifikası ihracına 3,24 milyar TL talep gelirken, tamamı karşılandı.
Hazine'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"19 Kasım 2018 tarihinde duyurulan 2 yıl vadeli TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracına 3.240.870.000,00 TL talep gelmiş olup yatırımcılardan gelen taleplerin tamamı karşılanarak ihraç gerçekleştirilmiştir."