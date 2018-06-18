Hazine, 6,72 milyar lira borçlandı

18 Haziran 2018

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 54,9 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 4 milyar 667 milyon TL ROT satışla beraber satış tutarı 6 milyar 721,9 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine'nin, haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği beş yıllık gösterge tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 17.24, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında reel faiz yüzde 3.17 oldu.

Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.

Sabit kuponlu 5 yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 17.24; TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama reel faiz yüzde 3.17 oldu.

Sabit kuponlu 5 yıllık tahvile nominal 1,610 milyon TL teklif gelirken, net satış 834 milyon TL olarak gerçekleşti.

TÜFE'ye endeksli 10 yıllık tahvilde net satış 1,220.9 milyon TL, nominal teklif 1,762 milyon TL oldu.

Hazine, haziran ayında toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi Temmuz sonuna kadar 35 milyar TL'lik borçlanmanın yapılacağı yüklü ihale/itfa takviminin öncesinde seçim öncesi artan harcamaların da

endişesiyle son iki ayda 410 baz puan yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi valörde son işlemde son işlemde saat 15:08 itibarıyla yüzde 16.70 seviyesinde yer aldı.

Kaynak: Reuters