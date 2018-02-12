Hazine bu hafta 5 tahvil ihalesi düzenleyecek

12 Şubat 2018

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Pazartesi günü TL cinsi 10 ay (301 Gün) vadeli bono, 5 yıl (1.799 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl (3.619 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İhalelerde itfa tarihleri sırasıyla 12 Aralık 2018, 18 Ocak 2023 ve 12 Ocak 2028 olacak.

5 yıl vadeli tahvilin 6 ayda bir kupon ödeme oranı yüzde 6,10, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin reel kupon ödeme oranı yüzde 1,45 olarak belirlendi.

Hazine, 13 Şubat Salı günü TL cinsi 2 yıl (637 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ve TL cinsi 10 yıl (3.465 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli iki sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

2 yıllık tahvilin itfası 13 Kasım 2019, 10 yıllık tahvilin itfası 11 Ağustos 2027 olarak belirlendi. 2 Yıllık tahvilde 6 ayda bir kupon ödeme oranı yüzde 6,50, 10 yıllıkta yüzde 5,25 olacak.

Hazine aynı gün 2 yıl (728 Gün) vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak. Kira sertifikasının itfa tarihi 12 Şubat 2020 olacak.