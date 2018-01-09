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Hazine, eurobond ihracı için bankalara yetki verdi

Hazine, 2028 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC'ye yetki verdi.

Hazine, eurobond ihracı için bankalara yetki verdi
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Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için bankaları yetkilendirdi.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada ihraç için Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC'ye yetki verildiği belirtildi.

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Kaynak: Reuters

HSBC Deutsche Bank Hazine Citigroup

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