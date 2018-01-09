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Hazine, iki yıllık gösterge tahvili yeniden ihraç etti

Gösterge iki yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.44 oldu.

Hazine, iki yıllık gösterge tahvili yeniden ihraç etti
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Hazine, ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün 13 Kasım 2019 itfalı iki yıllık gösterge tahvili yeniden ihraç etti.

Gösterge iki yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.44 olurken, net satış 657.8 milyon TL, nominal teklif 1,943.4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Hazine, ocak ayında toplam 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 7.7 milyar TL'si piyasadan toplam 10 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

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Kaynak: Reuters

tahvil Hazine

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