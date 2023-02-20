Hazine yarın devlet tahvili ihalesi ve kira satış sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvil ihalesi ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Haber Merkezi
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihraçta, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edilecek.