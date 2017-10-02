Hazine, Yatırımcı Kılavuzları'nı yayınladı
Hazine, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası için hazırlanan detaylı "Yatırımcı Kılavuzları" yayınladı
Hazine Müsteşarlığı, 02-27 Ekim 2017 tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek olan Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası için hazırlanan detaylı "Yatırımcı Kılavuzları" yayınladı.
Söz konusu kılavuzlara Hazine Müsteşarlığı internet sitesindeki Kamu Finansmanı > Yatırımcılar İçin Bilgiler > Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası sayfasında yer alan "Altın Tahvili Yatırımcı Kılavuzu" ve "Altına Dayalı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu" bağlantısından ulaşılabilecek.
Hazine ayrıca Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı için hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular" bülteni yayınladı.