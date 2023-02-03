Hepsi çok kazandırıyor! İşte, yatırımcıların en beğendiği hisseler!

Hisse senedi yatırımlarının ayrıntılı analizler sonucunda yapılması gerekir. Dolayısıyla hisse senedi satın almak istiyorsanız şirketlerin nitelikleri, kurumsallık düzeyleri, ciro ve kâr marjları gibi faktörleri incelemeniz gerekir. Araştırmalarınız sırasında hisse sahibi olan yatırımcıların görüşlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz. İşte, yatırımcıların çok ciddi şekilde arkasında durduğu hisseler!

Türk Hava Yolları (THY)

Hava yolu şirketlerinin müşteri potansiyelleri ve sefer sayıları hızla artıyor çünkü uzun veya kısa mesafe fark etmeksizin, insanlar artık ulaşım için hava yolunu daha çok tercih ediyor. Dolayısıyla yurt içine ve yurt dışına çok sayıda sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın gelecek vadettiğini düşünen yatırımcılar, tercihlerini THY hissesi almaktan yana kullanıyor. THY hisse fiyatı, bir yılda %393,04 artış gösterdi.

Migros

Gıda, kozmetik, kırtasiye, teknoloji ve giyim ürünlerini uygun fiyatlar aracılığıyla müşterilerle buluşturan market zincirlerinin şube sayıları hızla artıyor. Bünyesinde binlerce personelin çalıştığı Migros da bu zincir marketler arasında yer alıyor. Ürün kalitesini ve çeşitliliğini artırma konusunda emin adımlarla ilerleyen Migros'un hisse senedi fiyatı, bir yıl içinde %232,68 arttı.

Koç Holding

Uzun yıllardır yüksek ciroları ile iş dünyasındaki yerini koruyan ve her geçen gün istikrarlı şekilde büyümeye devam eden Koç Holding, ülkede faaliyet gösteren şirketler arasında en güçlülerden biri. Bünyesinde Arçelik, Aygaz, Beko, Ford, Grundig, Opet, Koçtaş, Tat, Tofaş, Tüpraş ve Türk Traktör gibi sektöründe öncü firmalara yer veren Koç Holding'in hisse fiyatı, bir yılda %135,21 artış gösterdi.

Türk Telekom

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak iletişim sektöründe son yıllarda hızlı bir ilerleme meydana geldi. Görüntülü, sesli ve yazılı iletişim teknolojilerindeki yeni atılımlar; telekomünikasyon firmalarının güçlenmesini sağladı. Türk Telekom da bu ilerlemeyle güç kazanan firmalardan biri. Türk Telekom hisse fiyatı, 2022 Ocak'tan bu yana %115,24 arttı.