'Hidrojen' tehdidi piyasaları gerdi

22 Eylül 2017

Asya piyasaları Kuzey Kore’nin yeni BM yaptırımlarına Pasifik Okyanusu’nda hidrojen bombası denemesi ile karşılık verebileceği endişesiyle olumsuz seyretti. Asya borsaları Kuzey Kore'nin bu kez Pasifik Okyanusu'nda hidrojen bombası denemesinde bulunabileceğini öne sürmesiyle gerilerken, yen ve İsviçre frankı değer kazandı.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının verdiği bilgiye göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Kuzey Kore'nin Pasifik Okyanusu'nda "daha önce görülmemiş boyutta" bir nükleer denemede bulunabileceğine inandığını söyledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 0.7 gerilerken, önceki kazanımlarını geri veren endeks yüzde 0.65 düşüşteydi. Endeks, Wall Street'in Fed'in bu yıl üçüncü bir faiz artışı beklentilerini yükseltmesinin ardından kaydettiği gerileme öncesinde rekor seviyelere ulaşmasıyla, Salı günü on yılın zirvesine yükselmişti.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.2 gerilerken, Avustralya borsası yüzde 0.4 yükseldi. Güney Kore'nin KOSPI endeksi jeopolitik gerilimlerde yaşanan son gelişmeyle yüzde 0.5 geriledi.

Şanhgay kredi derecelendirme kurumu S&P'nin bir aydan kısa bir süre içinde yapılacak Komünist Parti Kongresi'nden birkaç hafta önce Çin'in uzun vadeli ülke notunu düşürmesinin ardından yüzde 0.5 geriledi.

S&P dün açıkladığı değerlendirmesi için Çin'deki hızlı kredi birikiminin yarattığı riski neden gösterdi.

Yatırımcılar Çin finansal piyasalarının Çin'in kredi notunun düşmesine nasıl tepki vereceğini görmek istiyorlar.