Hisselerinin rekor kırmasının ardından Nvidia yeniden zirveye yerleşti! Dünyanın en değerli şirketi oldu

ABD'li yapay zeka çip üreticisi Nvidia hisselerinin dün yüzde 4'ten fazla yükselerek tarihi zirvesini yenilemesinin ardından yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Böylece şirket bu ay ikinci kez dünyanın en değerlisi konumuna geldi.

Nvidia'nın hisseleri çarşamba günü 154,31 dolardan kapandı ve 6 Ocak'ta ulaştığı 149,43 dolarlık kapanış rekorunu aştı. Şirketin değeri ise 3,77 trilyon dolara ulaştı ve zirveyi Microsoft'tan geri aldı.

Dünyanın en değerli şirketi konumuna yerleşen Nvidiayı, 3,66 trilyon dolar değerindeki Microsoft ve 3,01 trilyon dolar değerindeki Apple takip ediyor.

Çip üreticisinin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 15 arttı.

CEO Huang'ın iyimser açıklamaları etkili oldu

Şirketin hisselerindeki yükselişte Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın çarşam günü gerçekleştirilen şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Huang'ın şirketin büyüme performansına ilişkin açıklamaları yatırımcı güvenini artırdı.

Huang, "Şirketimizde birçok büyüme fırsatı var. Bunlardan en önemlileri yapay zeka ve robotik. Bu, trilyonlarca dolarlık bir büyüme fırsatını temsil ediyor" dedi.

Huang hissedarlara, "On yıl sürecek bir yapay zeka altyapısı oluşturma sürecinin başındayız. Dünya genelinde egemen yapay zekaya olan talep artıyor" dedi.

Huang'ın yapay zekanın büyümesine ilişkin yorumları, yatırımcıların şirketin ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin'e satış yapamayacağı yönündeki endişelerini yatıştırdı.

Nvidia, geçen ay H20 çiplerinin satışlarındaki kayıp nedeniyle ikinci çeyrek gelirlerinde yaklaşık 8 milyar dolar kayıp beklediklerini açıklamıştı.