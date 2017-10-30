HSBC'nin kârı yüzde 448 arttı

30 Ekim 2017

HSBC, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde vergi öncesi kârın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 448 artarak toplam 4,62 milyar ABD dolara ulaştığını bildirdi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde bankanın vergilendirme öncesi kârı 843 milyon dolar seviyesindeydi.

HSBC Grubu Üst Yöneticisi Stuart Gulliver, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde iyi bir ivme sağladık. Uluslararası ağımız bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürmeye devam etti. Asya'ya ilerleyişimiz özellikle kredilendirme alanında yüksek kâr getirisi sağlıyor. Özellikle Hong Kong'ta" ifadelerini kullandı.

HSBC son yıllarda küresel operasyonlarına ilişkin giderlerini azaltma yoluna giderek özellikle Asya piyasalarındaki varlığını güçlendirmeye ağırlık veriyor. Bankanın mevcut kârının yaklaşık yüzde 70'i halihazırda Asya piyasalarından geliyor.

HSBC'nin yönetim kurulu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin yaratabileceği belirsizlikler nedeniyle 2016 yılında yönetim merkezini taşımayı değerlendirmiş, sonucunda küresel yönetim merkezinin Londra'da kalmasına karar vermişti. Buna rağmen bankanın Londra'daki yönetim merkezinden yaklaşık bin çalışanın Avrupa ofislerine kaydırması bekleniyor.

Kaynak: AA