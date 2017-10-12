HSBC'nin yeni CEO'su belli oldu
İngiliz bankacılık devinde gelecek yıl görevinden ayrılacak olan Stuart Gulliver'den boşalan koltuğu John Flint oturacak.
HSBC Holdings PLC'nin CEO'luğuna John Flint seçildi. Flint, gelecek yıl Stuart Gulliver'in görevinden ayrılması sonrası görevine başlayacak.
Flint, Gulliver'in 8 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılması sonrasında 21 Şubat 2018'de HSBC Yönetim Kurulu'na katılacak.
HSBC'ye Ekim 1989'da katılan Flint, 14 yıl Asya'da görev yaptı. 2004 yılında ise Avrupa'ya dönen Flint, hali hazında HSBC'nin perakende bankacılık ve varlık yönetimlerinin başında bulunuyor.