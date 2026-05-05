Asya borsaları Hürmüz gerilimi ve faiz beklentisiyle düştü

Asya borsaları salı günü Hürmüz Boğazı bölgesinde artan gerilimin risk iştahını zedelemesiyle değer kaybetti. Yatırımcılar artan jeopolitik risklerin küresel piyasalara yansımalarını yakından takip ediyor.

Japonya, Çin ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması bölgesel işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden oldu. Wall Street endeksleri pazartesi gününü, İran'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı operasyonuna karşılık vermesinin ardından düşüşle kapatmıştı.

Asya borsaları jeopolitik riskleri fiyatlıyor

Yaşanan son gelişmeler ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes zeminini tehdit etti. İranlı yetkililerden gelen ayrı açıklamalar ise iki taraf arasındaki görüşmelerin hala devam ettiğini gösterdi.

S&P 500 vadeli işlemleri Asya seansında yatay bir seyir izledi. Avustralya borsası ASX 200 endeksi, Avustralya Merkez Bankası tarafından yaygın olarak beklenen faiz artırım kararı öncesinde yüzde 0,6 geriledi.

Avustralya Merkez Bankası faiz artırımına hazırlanıyor

Avustralya Merkez Bankası'nın enflasyondaki yeniden canlanma ile mücadele ederken faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Kurum bu adımı attığında yılın üçüncü faiz artırımını gerçekleştirmiş olacak.

İran çatışmasının petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükseltmesiyle oluşan enflasyonist şok endişeleri bankanın şahin görünümüne katkı sağladı. Merkez Bankası mart ayındaki faiz artırımının ana motivasyonu olarak İran kaynaklı kesintileri göstermişti.

Teknoloji hisselerinde kar satışları hızlandı

ASX 200 endeksi yüksek faizlerin yerel hisse senetleri için olumsuz bir tablo çizmesiyle karar öncesindeki son on bir seansın onunda değer kaybetti. Westpac Banking mali ilk yarı karının piyasa beklentilerini karşılayamaması üzerine yüzde 1,8 geriledi.

Altın madencisi Regis Resources sektördaşı Vault Minerals şirketini devralacağını açıklamasının ardından yüzde 4,9 değer kaybetti. Hong Kong Hang Seng endeksi Wall Street üzerindeki kayıpları takip eden yerel teknoloji hisselerindeki geri dönüşün baskısıyla yüzde 0,8 düştü.

Bölgesel endeksler genel düşüş eğilimini sürdürüyor

Yapay zeka iyimserliğinin geçtiğimiz haftalarda sektörde güçlü bir yükseliş sağlamasının ardından teknoloji hisseleri kar satışlarının baskısı altında kaldı. DeepSeek şirketinin yeni yapay zeka modelini piyasaya sürmesi nisan ayı sonlarında Hong Kong teknoloji sektöründe keskin kazançlar sağlamıştı.

İyimserliğin soğumasıyla yerini kar satışlarına bırakan bu durum geniş çaplı hisse senetlerinin çoğunlukla geri çekilmesine yol açtı. Singapur Straits Times endeksi yüzde 0,3 geriledi ve Hindistan Nifty 50 endeksi vadeli işlemleri yatay seyretti. Asya borsaları genelindeki bu son dalgalanmalar jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankası politikalarının yılın geri kalanında da piyasa yönünü belirleyen ana unsurlar olmaya devam edeceğini gösteriyor.