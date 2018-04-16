İbraz edilen çek sayısında gerileme

16 Nisan 2018

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, mart ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-mart döneminde bankalara ibraz edilen 422 bin keşideciye ait 5,2 milyon çekin toplam tutarı 218 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 16 artarken, keşideci sayısı yüzde 1 ve çek adedi yüzde 3 geriledi.

Bu yılın ocak-mart döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 17 bin keşideciye ait 97 bin adet çekin toplam tutarı 4,5 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 7,6 bin keşideciye ait toplam 624 milyon lira tutarındaki 15,8 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, keşideci sayısı yüzde 33 ve adet de yüzde 34 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 2,1, adet olarak da 0,6 puan düşerek yüzde 1,9 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kayıtlara geçti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 8,2 ile Osmaniye, yüzde 7,1 ile Mardin, yüzde 4,8 Kırıkkale, Artvin ve Yalova olarak sıralandı.

Kaynak: AA