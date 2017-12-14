IEA: 2018 üreticiler için mutlu bir yıl olmayabilir

14 Aralık 2017

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OPEC'in gelecek yılın tümünde üretimi kısma disiplinine sadık kalma taahhüdüne rağmen, ABD'de artan üretim nedeniyle 2018'in birinci yarısında piyasalarda ham petrol fazlası doğacağını açıkladı.

IEA'in aylık piyasa raporunda, "Toplam arz büyümesi, talep büyümesini aşabilir. Hatta, 2018'in birinci yarısında, günlük 200 bin varile ulaşabilecek olan üretim fazlası, ikinci yarıda tersine dönerek günlük 200 bin varillik bir açığa dönüşebilir. Böylece 2018 yılının bütününde çok hassas dengelerin yaşandığı bir piyasa görülebilir" denildi.

Merkezi Paris'te olan IEA, raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki birkaç ay içinde çok şey değişebilir: Ancak görünen o ki, üreticiler eğer 2017'de gördüğümüz günde 500 bin varillik stok eritmenin 2018'de de devam edeceği mutlu bir yeni yıl bekliyorlarsa, bu gerçekleşmeyebilir."

IEA 2017 küresel petrol talebindeki büyüme tahminini değiştirmeyerek yüzde 1.6 artışla, günlük 1.5 milyon varilde tuttu. 2018 tahminini ise yüzde 1.3'lük bir büyüme ifade eden günlük 1.3 milyon varil olarak açıkladı.

Kaynak: Reuters