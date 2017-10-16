IFC'den, Yapı Kredi'nin VTMK ihracına 150 milyon dolar yatırım

16 Ekim 2017

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Yapı Kredi Bankası’nın gerçekleştirdiği varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK) ihracına 150 milyon dolar karşılığı TL tutarında yatırım yaptı.



IFC’nin yatırımı Türkiye’de varlık teminatlı menkul kıymet piyasasının tekrar canlanmasına katkıda bulunacak. 6,5 yıl vadeli IFC finansmanı, Yapı Kredi Bankası’nın 2016’da başlattığı 1 milyar Euro’luk tahvil ihraç programı kapsamında gerçekleşti. IFC tarafından sağlanan kaynağın yaklaşık yüzde 15’i enerji verimliliği kriterlerine uygun olan konutlara sağlanan ‘yeşil mortgage’ kredileri için kullanılacak.



Varlık teminatlı menkul kıymet ihracı Türkiye’de göreceli olarak yeni sayılabilecek bir finansman enstrümanı. Dünya Bankası Grubu Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesini hedefliyor. Derinleşen ve çeşitlenen sermaye piyasaları finansal tabana yayılmayı artırıyor, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına erişimi artırıyor.



IFC Finansal Kurumlar Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkanı Manuel Reyes-Retana şunları söyledi:

"Bu finansman ile IFC’nin Türkiye’deki iki stratejik önceliği çerçevesinde yatırım yapmış oluyoruz: sermaye piyasalarının gelişimi ve sürdürülebilir şehirler. Türk Lirası olarak gerçekleşen bu yatırım sermaye piyasalarına olan güveni artıracak ve farklı finansman araçlarının kullanımını teşvik edecektir. Ayrıca yeşil mortgage ürünleri ile enerji verimli konutların yaygınlaşması desteklenecektir."

Yapı Kredi Bankası 2021 yılı sonunda yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yeşil mortgage portföyüne ulaşmayı hedefliyor.

IFC, Dünya Bankası Grubu Ortaklık stratejisi çerçevesinde 2012-2017 mali yılları arasında Türkiye’de 5 milyar dolar yatırım yaptı.