Ifo, Almanya için büyüme tahminini düşürdü
Ifo, Almanya için büyüme tahminini 2018 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 1,8'e indirdi.
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşüncü kuruluşlarından Ifo, Almanya için 2018 ve 2019 GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Ifo, 2018 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 1,8'e ve 2019 büyüme beklentisini yüzde 2,1'den 1,8'e düşürdü.
Ifo ekonomisti Timo Wollmarshaeuser yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi yılın ilk birkaç ayında öngörülenden ciddi şekilde daha zayıf gelişti. Global ekonomik riskler ciddi şekilde arttı" dedi.