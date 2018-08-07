IIF: Sermaye girişinin kalitesi düşük

07 Ağustos 2018

Türkiye'de faiz oranlarının, yatırımcıyı çekmek için yeterli bir seviyede olduğunu kaydeden IIF İcra Direktörü Hung Tran, ancak yatırımcılar açısından Merkez Bankası'nın hangi seviyelerde ne kadar kalacağının önemli olduğunu vurguladı.

IIF İcra Direktörü şöyle devam etti: "Çünkü uzun süre yüksek faiz oranları seviyelerinde kalınması, ekonomik büyüme ve faaliyet üzerinde negatif bir etki yaratacaktır. Biz mevcut koşullar altında şu ana kadar Türkiye'ye iyi bir sermaye girişi olduğunu düşünüyoruz. Ancak girişler dış borçlanma gereksinimini karşılayacak kadar güçlü değil. Bu yüzden döviz rezervleri ve lira üzerindeki baskı devam ediyor."

Hung Tran, şu an için Türkiye'ye bu yıl 51,3 milyar dolarlık sermaye girişi olacağı beklentisini koruduklarını söyleyerek, "Bununla birlikte sermaye girişi kalitesi ve sağlamlığının geçen yıla göre çok azaldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla beklentimizi koruyoruz ancak sermaye girişlerinin kalitesinin oldukça düşük ve daha spekülatif olduğunu belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA