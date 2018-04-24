İlk çeyrek bilanço dönemi başlıyor

24 Nisan 2018

Türkiye'deki önemli şirketlerin ilk çeyrek bilanço açıklama dönemi yarın (25 Nisan Çarşamba) itibariyle başlıyor.

Borsada faaliyet gösteren şirketlerin bilanço takviminde ilk olarak yarın Akbank ve TSKB var. Bu iki şirketi 26 Nisan Perşembe günü Garant Bankası ve Tekfen Holding takip edecek.

27 Nisan'da TAV, 30 Nisan'da Emlak Konut GYO bilançosunu duyuracak.

Şirketlerin konsolide olmayan bilançoları için son tarih 30 Nisan, konsolide bilançoları için 10 Mayıs olarak belirlenirken, bankalar bilançolarını 21 Mayıs'a kadar gönderebiliyor.

Bankalardan beklenti: Sınırlı olumlu

Bilanço takvimi ile ilgili olarak İş Yatırım tarafından geçilen analizde, "Takip listemizdeki bankalar için öngördüğümüz çeyrek bazda yüzde 7 kâr büyümesi ile yıla görece sınırlı olumlu başlangıç yapan bankacılık sektörü için yıllık bazda bakıldığında ise yüzde 3 düşüş tahmin ediyoruz" Analizde ayrıca bankalar için hacim büyümesi ve marj iyileşmesi açısından geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinin güçlü bir dönem olduğu hatırlatıldı.

Analize göre, ilk çeyrekte yoğunlaşan teslimler neticesinde gayrimenkul şirketlerinin güçlü sonuçlar alması bekleniyor. Çelik şirketleri ise elverişli global büyüme koşulları ve zayıf TL neticesinde güçlü operasyonel sonuçlar açıklamaya devam edecek.

Üç şirkette beklenti negatif

Analizde önemli bir diğer nokta ise Otokar, Doğuş Otomotiv ve Tüpraş için beklentinin olumsuz olması. Bu durumu etkileyen faktörler ise Otokar için savunma sanayi araçlarının teslimatının olmaması, Doğuş Otomotiv'de TL'deki değer kaybı nedeniyle zayıf faaliyet marjları ile birlikte yüksek faiz giderleri ve Tüpraş'ta ilk çeyrekte bakımların devam etmesiyle gerçekleşen düşük kapasite kullanım oranı ile geçen senenin aynı döneminde olan stok karının bu çeyrek olmaması olarak gösterildi.