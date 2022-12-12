IMF: Küresel borç salgın öncesi seviyelerde

IMF yetkilileri Vitor Gaspar, Paulo Medas ve Roberto Perrelli, küresel borçlara ilişkin ortak bir blog yazısı kaleme aldı.

IMF'nin Küresel Borç Veritabanı'na göre toplam kamu ve özel borcun küresel gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının geçen yıl 10 puanlık azalışla yüzde 247'ye gerilediği belirtilen yazıda, 70 yılın en sert düşüşüne rağmen küresel borcun salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Yazıda, toplam kamu ve özel borcun küresel GSYH'ye oranının 2020'de yüzde 257 ile zirveye ulaştığı anımsatıldı.

Küresel borcun çok daha yavaş bir oranda da olsa artmaya devam ettiği belirtilen yazıda, geçen yıl 235 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Yazıda, ekonomik görünümün bozulmaya devam etmesi ve borçlanma maliyetlerinin daha da yükselmesi halinde yüksek borç seviyelerini yönetmenin giderek zorlaşacağı aktarıldı.

IMF yetkililerinin blog yazısında, yüksek enflasyonun 2022'de borç oranlarının düşmesine yardımcı olmaya devam ettiği ancak hükümetlerin enflasyonist baskıları azaltmak için maliye politikalarını kullanması gerektiği ifade edildi.