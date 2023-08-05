ING Türkiye'nin toplam mevduatı 100 milyar liraya yaklaştı

ING Türkiye, 2023'ün ilk yarısına dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde konsolide aktif toplamı 149.2 milyar lira olan ING Türkiye'nin sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,3 seviyesinde gerçekleşti. Vergi öncesi kârı ise 1.4 milyar lira oldu.

Toplam öz kaynakları 15 milyar lira olan ve mevduatları 93.8 milyar liraya ulaşan ING Türkiye'nin ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 82.4 milyar lirası nakdî olmak üzere, toplam 96.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kredide beşte birlik artış

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dijital liderlik ve sürdürülebilirlik hedeflerinde ilerlerken finansal tablolarda 'sağlam bir finansal performans' sergilediklerini ifade etti.

Gökgöz, "Bu doğrultuda, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 40, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 38 artış kaydettik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 21 oranında artırdık." dedi.

Bakanlığa danışmanlık

Gökgöz, finans sektörünün sürdürülebilir bir dünya yaratmada dönüştürücü rol oynadığını, ING olarak da sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimi olarak gördüklerini ifade etti.

ING Türkiye yöneticisi, şöyle devam etti: "Bu vizyonla hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. Grubumuzun deneyim ve global ağından faydalanarak müşterilerimizin yeşil finansmana ulaşmalarına destek oluyoruz.

Bu kapsamda, ING, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı’nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı.

332 milyon avro sendkasyon kredisi

Bu Çerçeve Dökümanı altında ilk Eurobond ihracı ise 2023 Nisan ayında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bununla birlikte, bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini toplam 332 milyon Euro karşılığı tutarla yüzde 112 oranında yenilemekten de mutluluk duyuyoruz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz.”