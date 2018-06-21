İngiltere Merkez Bankası faizlere dokunmadı

21 Haziran 2018

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

BoE Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,50 olarak bırakıldı. Piyasalarda da bankanın faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.

BoE, faizleri değiştirmeme kararını 3'e karşı 6 oyla, varlık alım programını değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı. BoE Baş Ekonomisti Andy Haldane, faizlerin yüzde 0,75'e yükseltilmesini savunan Michael Saunders ve Ian McCafferty'ye destek verdi.

İlk çeyrekteki zayıflık geçici

PPK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Komite üyelerinin tamamının ilk çeyrekteki zayıflığın geçici olduğu ve kötü hava şartları ile bağlantılı olduğu yönündeki önceki görüşlerinin genel olarak rayında olduğu kararına vardıkları da ifade edildi.

Açıklamada, hanehalkı güveni ve harcamalarının güçlü şekilde toparlandıkları ve nisan ayında sanayi üretiminde görülen keskin düşüşün ilk çeyrekte oluşan aşırı stokları yansıttığını değerlendirildiği de vurgulandı.