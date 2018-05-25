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İngiltere ve Almanya borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

İngiltere ve Almanya borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artışla 391,08 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 7.730,28 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artarak 12.938,01 puana çıktı.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 azalarak 5.542,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,54 düşerek 22.398,15 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,70 değer kaybederek 9.826,50 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,49'luk düşüşle 1,1662 

Kaynak: AA

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