İngiltere'de enflasyon 5,5 yılın zirvesinde

17 Ekim 2017

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Bu kadar yüksek yıllık enflasyon en son Nisan 2012'de görülmüştü. Ekonomistler de eylül ayında enflasyonun yüzde 3 olmasını bekliyorlardı.

Enflasyondaki yükselişte yine GBP'deki değer kaybı rol oynarken ONS, "Gıda fiyatları ve ulaştırma maliyetleri eylülde enflasyonu yukarı itti. Bu etkiler, giyim fiyatlarının geçen yıla göre daha az güçlü artış göstermesiyle kısmen dengelendi" dedi.

Eylül ayında çekirdek TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Ekonomistler çekirdek TÜFE'nin yüzde 2,8 olmasını bekliyorlardı.

Perakende fiyat endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi.