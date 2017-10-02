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İngiltere'de özel sektör büyümesi yavaşladı

İngiltere'de özel sektör büyümesi eylülde sona eren 3 ayda yavaşladı.

İngiltere'de özel sektör büyümesi yavaşladı
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İngiltere'de özel sektör büyümesi eylülde sona eren 3 ayda hafif şekilde yavaşladı, ancak şirketler gelecek 3 aya yönelik görünümleri için iyimser olmaya devam ettiler.

Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından yapılan aylık araştırmaya göre imalatçılar, perakendeciler ve hizmet şirketleri için üretim endeksi eylül'de sona eren 3 ayda Ağustostaki +14'ten +11'e indi.

CBI baş ekonnomisti Rain Newton-Smith, "Ekonomide büyüme yaz boyunca istikrarlı bir seyir izledi, bununla birlikte bir çok şirkette büyüme beklenenden biraz daha yavaş oldu" dedi.

Dağıtım hızlı büyüme gösteren tek sektör oldu. Eylül ayında gelecek 3 ay için beklenti endeksi ise ağustos ayına göre 2 puan artışla +18'e çıktı.

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