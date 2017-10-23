İngiltere'de sanayi siparişleri 11 ayın dibinde
İngiltere'de sanayi siparişleri ekimde son 11 ayın en yavaş büyümesini gösterdi.
İngiltere'de CBI'nin verilerine göre sanayi siparişleri dengesi ekimde, Kasım 2016'dan bu yana görülen en düşük seviye olan -2'ye indi. Bu denge eylül ayında +7 olmuştu.
Ekonomistler dengenin ekim ayında +9 seviyesine yükselmesini bekliyorlardı.
Ekim ayında ihracat siparaşleri temmuz ayında bu yana görülen en düşük büşümeyi yaşarken, üretim beklentileri de +28'den +19'a indi.