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İngiltere'de sanayi siparişleri 11 ayın dibinde

İngiltere'de sanayi siparişleri ekimde son 11 ayın en yavaş büyümesini gösterdi.

İngiltere'de sanayi siparişleri 11 ayın dibinde
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İngiltere'de CBI'nin verilerine göre sanayi siparişleri dengesi ekimde, Kasım 2016'dan bu yana görülen en düşük seviye olan -2'ye indi. Bu denge eylül ayında +7 olmuştu.

Ekonomistler dengenin ekim ayında +9 seviyesine yükselmesini bekliyorlardı.

Ekim ayında ihracat siparaşleri temmuz ayında bu yana görülen en düşük büşümeyi yaşarken, üretim beklentileri de +28'den +19'a indi.

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