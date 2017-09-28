İş Bankası’na 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

28 Eylül 2017

Türkiye İş Bankası, 18 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 352 milyon dolar ve 656 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı. İş Bankası, Mayıs ayındaki 1,4 milyar dolarlık işlem ile birlikte, 2017 yılında uluslararası piyasalardan 22 ülkeden 53 farklı bankanın katılımıyla toplam 2,5 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı ve 2016’da alınan sendikasyon kredilerini yüzde 104 oranında yenilemiş oldu.

18 Eylül 2017 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasının koordinatörlük görevini Standard Chartered Bank, aracılık görevini ise Mizuho Bank üstlendi. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara olan getirisi dolar diliminde Libor + yüzde 1,35, Euro diliminde ise Euribor + yüzde 1,25 düzeyinde gerçekleşti.

Alınan krediye ilişkin İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin katılımıyla Londra’da bir tören düzenlendi. Bali, törende yaptığı konuşmada, kredinin, geçen yıla ait 1,1 milyar ABD Doları tutarındaki kredinin yenilemesi olduğunu, geçen yılki sendikasyon kredisine 16 ülkeden 29 bankanın katıldığını söyledi. Bali, ilk sendikasyon kredisini 1986 yılında alan ve sendikasyon kredilerini geleneksel bir fonlama kaynağı haline getiren İş Bankası’nın bu son işlemle 46. sendikasyon kredisini başarıyla tamamladığını söyledi. .

Yoğun ilgi, İş Bankası’nın ekonomiyi destekleme taahhüdünün bir yansıması

Katılımcı bankaların da desteğiyle, yeni sendikasyonda yüzde 100’ün üzerinde bir yenileme oranı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bali, şöyle konuştu: “Krediye olan yoğun ilgi, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne duydukları güveni gösteriyor. En önemlisi de bu kredi, muhabir bankaların bankamıza olan güveninin bir kanıtı niteliğindedir. Yabancı bankalardan yoğun ilgi gören bu yeni sendikasyon kredisine 18 farklı ülkeden 33 banka katılım sağladı. Pek çok ülkede ve bankacılık sektöründe, böyle istikrarlı ve güçlü bir sendikasyon kredisi piyasası bulunmuyor. Bu başarının, Türk bankalarının iş yaratma kapasiteleri ile tüm dünya çapındaki ortaklarla kurduğu köklü ilişkilerin sonucu olduğuna inanıyoruz. İş Bankası'nın güçlü ve uzun vadeli muhabir banka ilişkilerinin bir sonucu olan bu kredi, her zaman olduğu gibi yine ülke ekonomisini desteklemek için kullanılacak.”

Türk bankalarının Eylül 2017 itibarıyla, 19 adet sendikasyon kredisi işlemi kapsamında 14 milyar dolar kredi aldığını ve bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde bir yenileme oranı sağladığına işaret eden Adnan Bali, bunun, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne duydukları güvenin başka bir göstergesi olduğunu söyledi.