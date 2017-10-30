İş Bankası’ndan ekonomiye 305 milyar TL’lik destek

30 Ekim 2017

Türkiye İş Bankası’nın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 oranında arttı ve 4.103 milyon TL tutarında gerçekleşti. Banka, eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2016 yılsonuna göre yüzde 11,2 artış ile 346,4 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın özkaynak büyüklüğü ise önceki yılsonuna göre yüzde 13,9 artarak 40,9 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan ve etkin risk yönetimi politikasını sürdüren bankanın sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 17 düzeyine ulaştı.

Bankanın aktifinde yüzde 66 ile en büyük paya sahip olan nakdi krediler, 2016 yılsonuna kıyasla yüzde 12,4 oranında artarak 229,5 milyar TL’ye ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde 75,3 milyar TL oldu.

Kredi hacmini kaliteli ve sağlıklı bir biçimde büyütme hedefiyle hareket eden İş Bankası’nın sorunlu kredilerinin toplam kredilere oranı, önceki dönemlerde olduğu gibi yılın üçüncü çeyreğinde de sektör ortalamasının altında seyretti ve bir önceki çeyreğe göre sabit kalarak yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sağladığı kaynakları istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösteren İş Bankası’nın ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla verdiği destek 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam 304,8 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Adnan Bali, “Yaşı bir asra yaklaşan bankamızda, büyüklük sadece ekonomik büyüklük olarak algılanmıyor, tüm faaliyetlerimizle ülkemiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için yaratılan değer olarak görülüyor. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak önceki dönemlerde olduğu gibi bu yılda da başarılı sonuçlar elde eden İş Bankası, sektördeki öncü ve lider konumunu korumaya devam edecek” diye konuştu.