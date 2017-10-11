İspanya borsası 'askıya alma' sonrası prim yaptı

11 Ekim 2017

Avrupa borsaları, güne Fransa hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artışla 390,42 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,09 yükselişle 7.546,65 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazancıyla 12.961,18 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 artışla 22.414,35 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 azalışla 5.361,87 puana indi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıklamasının ardından İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,54 primle 10.298,60 puana ulaştı.

Avrupa tarafında, İspanya'daki siyasi gelişmeler yatırımcıların odak noktasında yer almaya devam ediyor. İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıkladı. Beklentilerin aksine bağımsızlık ilanı yapmayan Puigdemont, dünkü açıklamasında "Katalonya'nın cumhuriyet yönetiminde bir devlet olması için halkın bana verdiği yetkiyi üstleniyorum. Ama İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya alıyorum. İspanyol hükümetinden arabuluculuğu kabul etmesini istiyorum." diye konuştu. İspanya hükümeti ise Puigdemont'un konuşmasını "üstü kapalı bağımsızlık ilanı" olarak yorumlayıp, "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Kaynak: AA