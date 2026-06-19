İstinaf Mahkemesi Mia Teknoloji’yi haklı buldu

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Mia Teknoloji, bir yıl süreyle kamu ihalelerinden men edilmesine yönelik idari işlemin iptali kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından onandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden bildirdi. Şirket, davalı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından 12 Haziran 2026 tarihinde reddedildiğini açıkladı. Bölge İdare Mahkemesi, E.2025/2088 esas ve K.2026/1171 sayılı kararıyla yerel mahkemenin kararını usul ve hukuka uygun bularak oybirliğiyle onayladı.

Mahkeme süreci ve yasal adımlar

Ankara 13. İdare Mahkemesi, 13 Kasım 2025 tarihinde E.2025/731 esas ve K.2025/1844 sayılı kararıyla şirketin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine bir yıl süreyle katılmaktan yasaklanmasına dair idari işlemi iptal etmişti. Mia Teknoloji daha önce sürece dair 21 Nisan 2025, 8 Mayıs 2025, 20 Ekim 2025 ve 1 Aralık 2025 tarihlerinde özel durum açıklamaları yapmıştı. Şirket yönetimi, sürecin ardından mevzuattan doğan yasal haklarını değerlendirdiğini ve yasal hakları kullanma inisiyatifini saklı tuttuğunu belirtti.

Yönetim kurulu, mevzuata uyum yaklaşımı doğrultusunda operasyonlarına devam ettiğini vurguladı. KAP üzerinden paylaşılan 1618724 numaralı bildirime göre Mia Teknoloji yetkilileri, ilerleyen dönemdeki yasal gelişmeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı kuralları dâhilinde yatırımcılarla paylaşacaklarını teyit etti.