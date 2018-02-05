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Japonya'da parasal gevşemeye devam

BOJ Başkanı Kuroda, bankanın ultra gevşek para politikasını sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Japonya Başbakanı Abe de, BOJ'u parasal gevşemeyi devam ettirmeye çağırdı.

Japonya'da parasal gevşemeye devam
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun yüzde 2 hedefinden uzak olmaya devam ettiği ortamda bankanın ultra gevşek para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Kuroda, "Enflasyonun yüzde 2 hedefinden uzak olduğu ortamda güçlü parasal gevşemeyi sabırlı şekilde devam ettirmeliyiz. Yüzde 2 enflasyon hedefinin başarılması olağanüstü önemli" diye konuştu.

Öte yandan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini başarmak için "cesur" parasal gevşemeyi devam ettireceğini umduğunu söyledi. Abe, ekonominin güçlendiğine dair artan işaretlere karşın deflasyonun sona erdiğini ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.

BOJ Shinzo Abe Haruhiko Kuroda

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