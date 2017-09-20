Japonya'nın ihracatı 4 yılın en hızlı artışını yaşadı

20 Eylül 2017

Japonya'nın ihracatı ağustos ayında Kasım 2013'ten bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 arttı. Ekonomistler ise temmuzda yüzde 13,4 olan ihracatta artış oranının ağustosta yüzde 14,7'ye yükselmesini bekliyorlardı.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre ihracat son 9 aydır artıyor. Ağustos ayında ithalat da yüzde 11,8 olan beklentilerin üzerinde yüzde 15,2 artış gösterdi. Japonya'nın dış ticaret dengesi de beklentilerin üzerinde ağustos ayında 1,02 milyar dolar (113,6 milyar yen) fazla verdi.