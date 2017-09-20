ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Finans
  • Japonya'nın ihracatı 4 yılın en hızlı artışını yaşadı

Japonya'nın ihracatı 4 yılın en hızlı artışını yaşadı

Japonya'nın ihracatı ağustos ayında yüzde 18,1 yükselerek, Kasım 2013'ten bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

Japonya'nın ihracatı 4 yılın en hızlı artışını yaşadı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Japonya'nın ihracatı ağustos ayında Kasım 2013'ten bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 arttı. Ekonomistler ise temmuzda yüzde 13,4 olan ihracatta artış oranının ağustosta yüzde 14,7'ye yükselmesini bekliyorlardı.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre ihracat son 9 aydır artıyor. Ağustos ayında ithalat da yüzde 11,8 olan beklentilerin üzerinde yüzde 15,2 artış gösterdi. Japonya'nın dış ticaret dengesi de beklentilerin üzerinde ağustos ayında 1,02 milyar dolar (113,6 milyar yen) fazla verdi. 

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.