JP Morgan: TCMB beklemede kalır
JP Morgan, Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faiz adımı atmasını beklemediğini bildirdi.
JP Morgan, bu haftaki para politikası toplantısında Merkez Bankası'nın faiz değişikliğine gitmesini beklemiyor.
Banka, ayrıca Merkez Bankası'nın likidite şartlarını değiştirmesini de beklemediklerini belirtti.
JP Morgan, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklarken kullandığı ifadelerin özünde de bir değişiklik beklemediğini vurguladı.
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