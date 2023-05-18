‘Kaldıraçlı’ işlem yapan siteler engellendi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 'yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması'nı gerekçe göstererek 26 internet sitesinin engellenmesine karar verdi.
SPK’nın dün yayınlanan bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.
Bültende şöyle dendi: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”
Erişime engellenen siteler şöyle: