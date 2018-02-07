Kaplan: Piyasa düzeltmeleri sağlıklı

07 Şubat 2018

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD pay piyasalarında cuma ve pazartesi günleri yaşanan sert düşüşlerin ekonominin temellerini etkilemediğini söyledi.

"Piyasa düzeltmeleri sağlıklı" diyen Kaplan, piyasa değerlemelerinin göreceli olarak yüksek olduğunu da ifade etti.

Muhtemelen tam istihdam hedeflerini aşacaklarını da belirten Kaplan, bunun başka yerlerde dengesizlik yaratabileceğini kaydetti ve ekledi:

"Şu anda ABD'de yüksek ücret baskıları ile karşı karşıyayız, çünkü sıkılaşmış bir istihdam piyasası var. Bununla birlikte, yüksek ücretlerin daha yüksek enflasyona dönüşeceğine çok da inanmıyorum"

Aşırı sıkılaşmış bir istihdam piyasası karşısında gevşek para politikasının sona erdirilmesinin akıllıca olduğunu söyleyen Kaplan, ancak bunun sabırlı şekilde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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