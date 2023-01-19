Karşılıksız çek tutarı 2022'de yüzde 49 arttı

Bu kişilerin toplam çek adedi yüzde 11 artışla 16,9 milyona yükseldi. Çeklerin toplam tutarı yüzde 92 artarak 2.6 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 11, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 8, çek tutarı ise yüzde 92 arttı.

2022 yılı Ocak - Aralık döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 13 bin 591 keşideciye ait 123 bin 519 adet çekin toplam tutarı yüzde 49 artışla 20,6 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 8.504 keşideciye ait toplam 3.5 milyon TL tutarındaki 23 bin 76 adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı, Aralık ayında bir önceki yıla ve bir önceki aya göre geriledi.