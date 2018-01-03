Kerevitaş ve Pınar'a 'TSK' dopingi
Kerevitaş'ın TSK'ya yemek, Pınar'ın da süt sağlayacağının açıklanmasıyla söz konusu şirketlerin hisseleri değerlendi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, orduya yemek sağlanması ihalesini Kerevitaş'ın, süt ihalesini de Pınar Süt'ün kazandığını bildirdi.
Askerin organik gıdalar tüketmesi için de çalışma yapıldığını söyleyen Canikli, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını ifade etti.
Açıklama sonrası Kerevitaş hisseleri 137 liraya kadar yükseldi. Paylardaki hızlı artış sonrası devre kesiciler çalıştı. Pınar Süt hisseleri de 13,67 liraya çıktı.
Saat 12:58'de Kerevitaş payları yüzde 12,47 primle 131,70 liradan, Pınar Süt hisseleri ise yüzde 6,31 yükselişle 13,48 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,64 yükselişle 118.275 puanda yer aldı.