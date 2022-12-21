“Korkunç yıl” sonrası ne olacak?

Dijital para piyasaları, gerçek bir annus horribilis yani korkunç bir yılın ardından bir dönüm noktasında.

Önce çöküş sonra istila ve ardından da yıkılma o kadar hızlı bir şekilde peş peşe geldi ki, yatırımcılar 2022'nin sonuna doğru varoluşsal sorular sormaya başladı.

Tarihi zirvenin dörtte birine indi

Bitcoin bir haftadan uzun süredir başını suyun üstünde tutamadı. Kasım 2021'deki 69 bin dolarlık zirvesinin yaklaşık dörtte üçüne geriledi.

Bu durum, 12 ay önce büyük hayallerle yola çıkan bir sektör için acımasız bir yılsonu gerçekliği oldu.

Bu hayaller arasında yaygın ana akım medyanın kurumsal benimsemesi, bitcoinin yatırımcının gözünde enflasyondan koruma aracı olarak altının yerini alması, Elon Musk gibilerin onayları ve milyar dolarlık NFT değerlemeleri yer alıyordu.

Bunun yerine kripto, ABD Merkez bankasıFed şahinliği, stabilcoin TerraUSD'nin çöküşü ve fon ve broker iflaslarıyla karşı karşıya kaldı.

Ardından da Sam Bankman-Fried'ın FTX borsasının çöküşü geldi.

Neden önemli?

2017'deki bitcoin çöküşünden farklı olarak, bu sefer bir sıçrama öngören çok daha az sayıda pes etmeyen dişli kripto yatırımcısı var.

2022 yılı adeta "ben demiştim" diyen düzenleyicilere ve merkez bankası yetkililerine ait durumda geçti. Yetkililer büyük ölçüde ya kripto dünyasından uzak durdu ya da kripto para ticaretini tamamen yasakladı.

Süreç 2023 için ne anlama geliyor?

Uluslararası yatırım bankası UBS Stratejisti James Malcolm gibi bazıları, bitcoin ve diğer dijital paraların yatırım portföylerinde bir niş, çeşitlendirme olarak kenarda da olsa hayatta kalabileceğini öne sürüyor.

Ancak yatırımcıların kripto brokerleri ve borsalarıyla işlem yaparken kendilerini güvende hissetmeleri için ihtiyaç duydukları düzenleme türünün uygulanması yıllar alabilir.

Bunun yerine, 2023'te geleneksel finans dünyası ve merkez bankaları kripto krizini kendi oyunlarını geliştirmek için kullanabilir.

Blok zinciri dünyasındaki platformları ve varlıkları ele geçirebilir ya da tokenize tahviller ve hisse senetleri çıkarabilirler.

Hatta belki de kendi dijital para birimlerini daha da yaygınlaştırabilirler.