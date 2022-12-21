KPMG: Türkiye’de 2022’de satın alma ve birleşme hacmi yüzde 63 düştü

Vergi ve danışmanlık şirketi KPMG, Türkiye’de açıklanan satın alma ve birleşme işlem hacminin 2022 yılında yüzde 63 düşerek 5,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Hacim 2021’de 14,3 milyar dolar seviyesindeydi.

KPMG, değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte toplam satın alma ve birleşme hacmini 6,5 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

2021’de 338 adet işleme karşılık, 2022’de 209 satın alma ve birleşme işlemi gerçekleşti.

Şirket konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizde ekonomik koşulların, şirket değerlemeleri açısından yabancı şirketlerin yatırımına daha elverişli koşullar oluşturmasından dolayı yabancı yatırımcının ilgisinin zamanla artacağını öngörmekteyiz.” ifadelerini kullandı.