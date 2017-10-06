Kredi kartında yasal takibe düşen kişi sayısı azaldı

06 Ekim 2017

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre; 2017 yılının ilk sekiz ayında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 499 bin kişi oldu. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 4,9 oranında azalarak 632 bin kişiye geriledi.

Bu dönemde, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki artış hızı yüzde 1,6'ya düştü.