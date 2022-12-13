Kripto para piyasalarında sıçrama mı çöküş mü?

Hırpalanmış Bitcoin, FTX çöküşünden bu yana tepkisiz kalırken 5.000 doların derinliklerine doğru düşmeden önce derin bir nefes aldı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, kasım ayında FTX kaynaklı piyasa çöküşünün ürkütücü sarsıntısının ardından 15.770- 17.350 dolar bandında adeta suda ilerleyerek son iki hafta boyunca kesinlikle karakteristik olmayan bir şekilde sessizliği tercih etti.

Piyasada satıcı kaldı mı?

"Şu anda kendimize sormamız gereken soru şu: Bu piyasada hiç satıcı kaldı mı? Bana göre hayır. Çok fazla satıcı kalmadı" diyor perakende yatırımcı hizmetleri firması Pluto'nun kurucu ortağı Jacob Sansbury.

Reuters'a konuşan Sansbury, büyük bitcoin sahipleri olma eğiliminde olan aşırı kaldıraçlı madencilerin çoğunun operasyonlarını finanse etmek için geleneksel parayla alınan borçları ödemek için pozisyonlardan çıktıklarına inanıyor.

Aslında Bitcoin'in son dönemdeki sakinliği, satılacak daha az dijital para olmasından kaynaklanıyor olabilir. Coinglass verilerine göre borsalarda alım satım için tutulan miktar 1,97 milyon yıl başındaki 2,33 milyondan keskin bir düşüş gösterdi.

Glassnode verilerine göre, yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlardan çıkmak zorunda kalması nedeniyle Kasım ayında bitcoin yatırımlarında 7 günlük 10,16 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı ve bu, bu ölçüye göre kaydedilen dördüncü en büyük kayıp oldu.

Son 4 yılda ilk kez seneyi kayıpla kapatacak

Kripto para birimi piyasaları 2022'de yüzde 60'tan fazla düşüşe sahne oldu. Kısacası 2018'den bu yana ilk yıllık kaybını görmeye hazırlanıyor.

Bir borsa ve dijital varlık firması olan Sologenic'in kurucu ortağı Bob Ras, birçok yatırımcının bitcoinlerini çevrimdışı "soğuk depoya" yerleştirdiğini ve bunun da 16.000 dolar civarında bir taban fiyatı güçlendirmesi gerektiğini öne sürdü.

Ras, "Piyasada başka sürprizler yaşanmazsa, BTC'nin önemli ölçüde düşeceğini hayal etmek zor," diye ekledi.

Bir ayı piyasası masalı

İlk potansiyel tehlike, madencilik giderek daha pahalı hale geldiğinden, daha fazla bitcoin madencisinin ayakta kalmak için varlıklarını satmak zorunda kalması riski.

Piyasa oyuncuları ayrıca 10,9 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük bitcoin fonu olan Grayscale Bitcoin Trust ile ilgili endişelere de dikkat çekti.

Kripto stratejistleri, çarşamba günü yılın son toplantısında beklenenden daha şahin bir Fed'in risk iştahını ve bitcoin'in beklentilerini daha da aşındırabileceğini öngörüyor.

Bitcoin'in 2023'te 30.000 dolara sıçraması ya da 5.000 dolara düşme senaryoları, sırasıyla VanEck ve Standard Chartered tarafından işaretlenen uzun vadeli olasılıklardı.

Teknik veriler, birçok analistin Bitcoin'in 16.000 -16.800 dolar bandında destek bulmuş olabileceğine işaret ediyor.

Kripto paranın 17.490 dolar seviyesinde de dirençle karşılaşabileceği söylenenler arasında. Uzun soluklu bir ralli ise zor görülüyor.

Zaten son günlerde ne zaman bir ralli görsek, bu bir adım yukarı ve sonra iki ya da üç adım aşağı oluyor.