Kuponsuz tahvilin ilk ihracında faiz yüzde 19 oldu

12 Haziran 2018

Hazine bugün 12 Haziran 2019 itfalı bir yıl vadeli kuponsuz tahvili ilk kez ihraç etti. İhaleye 1 milyar 407,5 milyon TL nominal teklif gelirken, net 464,3 milyon TL satış yapıldı. İhale öncesi yapılan 1 milyar 376,9 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 8112, milyon TL oldu.

İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 19 oldu.

Hazine Haziran'da toplam 14.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 13 milyar TL'si piyasadan, toplam 15.7 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.