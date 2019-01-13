Kur atağı sonrası açıklanan ekonomik destekler

13 Ocak 2019

Geçen yıl maruz kalınan kur atağının ardından kredi kartı borçlarının yapılandırılmasından vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ ve ihracatçılara sağlanan desteklere kadar birçok alanda adım atıldı.

Asgari ücrette artış, kredi kartı borçlarının yapılandırması, yeni yılda hayata geçirilen düzenlemeler olarak dikkati çekiyor.

Ekonomide son dönemde uygulamaya konulan kararlara bakıldığında, geçen yılın sonunda süresi dolan otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri, 3 ay daha uzatıldı. 250 cc ve altı motosikletlerde de ÖTV sıfırlandı.

Motorlu taşıtlar vergisinde 2019'da uygulanacak artış oranı, yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutularak yüzde 15,9'a çekildi.

Yapılandırmada ikinci şans

Vergi ve prim borçlarının yapılandırmasında milyonlarca kişiye yeni fırsat tanındı. Vergi borçlarına ilişkin yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, borç tutarlarını, 28 Şubat'a kadar ödemeleri için imkan sağlandı.

İhracatçılara bu yıl 3 milyar 104 milyon liralık destek sağlanacak. Sanayi, girişimci ve araştırmacılara 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak.

İmalat sanayisinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 boyunca araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.

Konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için "İmar Barışı" başvuruları 15 Haziran'a kadar uzatılırken, Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son gün 30 Haziran olarak belirlendi.

Ev hanımları için vergi istisnası

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.

Bankacılık alanındaki düzenlemeler

Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü yaşayanlara uzun vadeli kredi sağlanacak. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak uygulama, başka bankalara kredi kartı borcu olan vatandaşları da kapsıyor. Bu kapsamda verilecek birleştiren ihtiyaç kredisi, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranlarıyla sunulacak.

Ziraat Bankası, çiftçilere kredi ödemelerinde erteleme, yeniden vadelendirme ve yapılandırma imkanı sunacak. Bu düzenlemeyle çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz oranı uygulanarak 1 yıla kadar vadelendirme yapılacak.

Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. Tahsis edilen tutarın 10 milyar liralık kısmı, yılın ilk 3 ayında kullandırılacak.

KOBİ Değer Kredisi'yle tüm sektörlerden yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere 20 milyar liralık kredi paketiyle finansman desteği sağlanacak. Bu destek, aylık 1,54 faiz oranıyla, 6 ay ana para ödemesiz ve 35 ay vadeli olarak verilecek.

KOBİ'ler için ayrıca yılbaşından itibaren Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi de başlatıldı. Bu sistemle, KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememesi halinde, alacakların önemli bir kısmı oluşturulacak devlet destekli alacak sigortası havuzundan karşılanacak.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarıldı.

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonunca varılan anlaşmayla, futbol klüplerinin mali yapılarının güçlendirilmesi için adım atılacak.

Dar gelirlinin elektriği devletten

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devlet karşılayacak. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturası karşılanmış olacak.

Elektrikte konutlar için yüzde 10, doğal gazda da konutlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ticarethaneler için yüzde 10 indirime gidildi.

İşçi ve işverene destek

Asgari ücrete yüzde 26 artış yapıldı ve net 2 bin 20 lira oldu. 2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 12 ay boyunca verilecek. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacak.

Bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uygulanacak. Halen 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek.

Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan prim desteği 5 puana çıkartılacak. 500 altı sigortalı çalıştıran yerler için 5 puan uygulaması devam edecek.

İlk defa 2019-2020'de işe alınacak işçinin sigorta ve vergi giderlerini devlet karşılayacak.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içinde kazası olmayan ş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.

Trafik cezalarına ilişkin kararlar

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalar iade edilecek. 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara kesilen para cezaları iptal edilecek. Cezasını ödeyen vatandaşlar da 29 Mart'a kadar parasını alabilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Kaynak: AA